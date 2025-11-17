معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تخلیه و بارگیری بنادر این استان ۵۵ درصد افزایش یافته است.

رشد ۵۵ درصدی تخلیه و بارگیری از بنادر سیستان و بلوچستان

رشد ۵۵ درصدی تخلیه و بارگیری از بنادر سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجیب حسنی در شورای سرمایه گذاری استان گفت: صادرات بازارچه‌ها نیز ۴۰ درصد رشد داشته و واردات کالای اساسی نیز ۱۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: ظرفیت مرز که سال‌ها به‌عنوان تهدید معرفی می‌شد با اصلاح رویه‌های تجاری به فرصت اشتغال تبدیل شده و دو بازارچه پیشین و شاه‌گل پس از سال‌ها وقفه دوباره فعال شدند.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، همچنین طرح کوله‌بری از هفت هزار خانوار به بیش‌از ۳۷ هزار خانوار توسعه یافته است.

وی ادامه داد: فعال‌سازی بازارچه‌ها برای تأمین کالای اساسی باعث شد بخش خصوصی بدون نیاز به ارز دولتی بخشی از نیاز استان و استان‌های همجوار را تأمین کند.

وی از امضای ۱۷ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۷۰ همت در استان که ۴۲ درصد آن وارد مرحله اجرا شده خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در ۶ ماه اخیر نرخ بیکاری استان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: اصلاح ساختار‌ها از جمله پایان دادن به انحصار حمل آرد از اقدامات مهم دولت در سیستان و بلوچستان بوده و خواستار تفویض اختیارات گسترده‌تر برای سرعت‌بخشی به روند توسعه شد.