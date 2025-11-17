رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر دزفول گفت: به منظور جلوگیری از آبگرفتگی در فصل بارندگی، کانال‌های دفع آب‌های سطحی در این شهرستان لایروبی شده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عادل دوایی فر درخصوص عملکرد کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر دزفول بیان کرد: مسایل سازمان‌های مختلف شهرداری در نشست‌های مختلف بررسی و پیشنهاد‌های عملی برای حل این مسایل در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دزفول یکی از ۵۱ شهر کشور است که دبیرخانه پدافندغیرعامل دارد، افزود: پدافند غیرعامل از جمله مسایل مهمی است که در شهرداری دزفول مغفول مانده که در نشست‌های مختلف تصمیم‌های خوبی در این زمینه گرفته شده است.

روایی فر با اشاره به آمادگی شهرداری دزفول برای فصل بارندگی‌ها و جلوگیری از آب گرفتگی معابر ادامه داد: لایروبی تمام کانال‌های اصلی و بخش زیادی از کانال‌های فرعی و شبکه دفع آب‌های سطحی لایروبی شده و در مناطقی که در سال‌های گذشته با آب گرفتگی جدی مواجه شدند نیز اقدام‌های مختلفی انجام شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر دزفول با انتقاد از وضعیت نامناسب محل استقرار واحد پیشگیری از تخلفات شهرداری، تصریح کرد: امکانات این واحد متناسب با نیاز و شان دزفول نیست و اصلاح این وضعیت نیاز به اقدام فوری دارد.

وی عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری دزفول را قابل تجلیل دانست و اظهار داشت: احداث سایت پسماند شامل کارخانه پرداز آغاز شده و بدون وقفه در حال تکمیل است که بهره برداری از این طرح مهم گام بزرگی در دفع بهداشتی زباله و استفاده حداکثری از پسماند است.