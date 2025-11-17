بارش نخستین برف پاییزی در مازندران
نخستین برف پاییزی دومین کوه بلند ایران را سفیدپوش کرده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ نخستین برف پاییزی قله علم کوه دومین کوه مرتفع ایران و ارتفاعات کلاردشت را سفیدپوش کرد و علاوه بر کاهش دمای هوا، جلوهای زمستانی به طبیعت پاییزی کوهستانهای کلاردشت بخشیده است.
شهرستان کلاردشت به دلیل موقعیت کوهستانی و قرار گرفتن در ارتفاعات جزو نخستین مناطق مازندران است که با آغاز فصل پاییز شاهد بارش برف میشود و اهالی منطقه که از ابتدای پاییز هوای گرم و بی بارشی را تجربه کرده بودند امروز سرمای هوا را لمس خواهند کرد.
ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد اعلام کرد: سامانه بارشی از صبح امروز در استان فعال و به تدریج از سمت غرب استان، موجب بارندگی و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.
بر اساس این گزارش این سامانه فردا از استان خارج میشود و آسمان دوباره صاف خواهد شد.