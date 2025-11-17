پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت منابع آب بجنورد گفت: ۴۶ حلقه چاه غیرمجاز برداشت آب در ۱۰ روز اخیر با همکاری مراجع قضایی و انتظامی در یک روستای بجنورد مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حبیب اله مرتضوی گفت: این چاههای غیرمجاز در روستای گریوان از توابع شهرستان بجنورد شناسایی و مسدود شد و منصوبات غیر مجاز برداشت آب از آنها جمع آوری ش.
وی خاطرنشان کرد: این کار در راستای انجام وظایف ذاتی این شرکت در حفاظت و صیانت از منابع آب و اجرای قانون توزیع عادلانه آب بوده و با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی انجام شده است.
وی ازکشاورزان خواست به منظور بهرهبرداری بهینه از منابع آب و پیشگیری از خسارتهای جبران ناپذیر به این منابع، برای هر گونه بهره برداری جدید، مجوزهای لازم را از شرکت آب منطقهای خراسان شمالی دریافت کنند.
سطح آب مخازن آب زیرزمینی استان به علت برداشت بی رویه در دهههای اخیر به شدت کاهش یافته و توسعه برداشت آب زیرزمینی از این منابع در هشت دشت از ۱۱ دشت استان همه از سوی وزارت نیرو ممنوع اعلام میشود.