به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ آیین اعطای گواهی کد حلال به مدیران کشتارگاه‌های دام و طیور و مراکز بسته‌بندی و قطعه‌بندی گوشت و مرغ آذربایجان‌غربی، روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ با حضور مسئولان استانی در اداره‌کل دامپزشکی استان برگزار شد.

در این مراسم، مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌غربی، مسؤل حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و مسؤل دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در اداره‌کل دامپزشکی استان بر ضرورت رعایت کامل ضوابط شرعی و استاندارد‌های بهداشتی در تمامی مراحل تولید و عرضه فرآورده‌های دامی تأکید کردند.

مسئولان حاضر نقش گواهی حلال را در جلب اعتماد عمومی، ارتقای سلامت محصولات و افزایش کیفیت تولیدات دامی استان مهم دانستند.

در پایان این آیین، گواهی کد حلال به مدیران ۲۵ واحد کشتارگاه دام و طیور و نیز مراکز فرآوری و بسته‌بندی گوشت و مرغ آذربایجان‌غربی اعطا شد.