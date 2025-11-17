

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی ۱۰ تنیسور برتر سال ۲۰۲۵ به این شرح است:

۱-کارلوس آلکاراس از اسپانیا ۱۲۰۵۰ امتیاز

۲- یانیک سینر از ایتالیا ۱۱۵۰۰،

۳-آلکساندر زورف از آلمان ۵۱۶۰،

۴- نواک جوکوویچ از صربستان ۴۸۳۰،

۵- فلیکس اوژر آلیاسیمه از کانادا ۴۲۴۵ (۳ رده صعود)

۶- تیلر فریتز از آمریکا ۴۱۳۵،

۷- آلکس دمینور از استرالیا ۴۱۳۵،

۸- لورنزو موزتی از ایتالیا ۴۰۴۰ (یک رده صعود)

۹- بن شلتون از آمریکا ۳۹۷۰ (۴ رده نزول)

۱۰- جک دراپر از انگلیس ۲۹۹۰

- در تاریخ انتشار رده بندی جهانی، تنیس نواک جوکوویچ از صربستان با ۴۲۸ هفته صدرنشینی رکورد دست نیافتنی دارد و راجر فدرر از سوئیس با ۳۱۰ هفته صدرنشینی دوم است. پیت سمپراس آمریکا با ۲۸۶ هفته سوم و ایوان لندل از چک با ۲۷۰ هفته چهارم هستند. جیمی کانرز از آمریکا با ۲۶۸ هفته صدرنشینی پنجم است. رافائل نادال اسپانیایی نیز با ۲۰۹ هفته صدرنشینی بالاتر از جان مک انرو اسطوره تنیس آمریکا (۱۷۰ هفته) در رده ششم جای دارد. رکورد صدرنشینی پیاپی نیز با ۲۳۷ هفته در اختیار راجر فدرر سوئیسی است.

- کارلوس آلکاراس تنیسور ۲۰ ساله اسپانیایی در اوایل ماه سپتامبر ۲۰۲۴ برای اولین بار در صدر رده بندی جهانی قرار گرفت. آلکاراس رکورد جوانترین صدرنشین رده بندی جهانی را شکسته است. این رکورد قبلا در اختیار رافائل نادال اسپانیایی بود که سال ۲۰۰۵ به ثبت رسید. از زمان معرفی رنکینگ جهانی در سال ۱۹۷۳ تا کنون هیچ تنیسوری با سن کمتر از آلکاراس نتوانسته بود به صدر برسد.

- تا کنون ۲۹ تنیسور توانسته‌اند صدرنشین رده بندی جهانی شوند.

- نواک جوکوویچ تنیسور کهنه کار صربستانی با ۸ بار کسب مرد شماره یک سال رکورد دار صدرنشینی در سال‌های مختلف است. کارلوس آلکاراس از اسپانیا در سال ۲۰۲۵ برای اولین بار مرد سال تنیس جهان شد.