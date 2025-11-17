سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: ۳۱ درصد جمعیت استان طی ۵ سال آینده در آستانه سالمندی قرار دارند و لازم است با آگاهی‌بخشی به زوج‌های جوان، اطلاع‌رسانی بسته‌های تشویقی دولت و هشدار نسبت به پیامدهای رشد جمعیت سالمندی، زمینه افزایش زاد و ولد و حفظ پویایی جمعیت فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ابراهیم امامی در شورای اجتماعی استان اظهار کرد: باید با شناخت زنگ‌های خطر در مناطق مختلف و درک تفاوت‌های فرهنگی، نسبت به تدوین راهکار‌های علمی و عملیاتی اقدام شود و تکالیف مشخصی در حوزه‌های اجتماعی برای دانشگاه‌ها و مراکز مرتبط تعریف و پیگیری شود.

وی با اشاره به برخی آسیب‌ها در میان نسل جوان، به‌ویژه دختران، آموزش مهارت‌های زندگی، نحوه مواجهه با مسائل، آشنایی با حقوق فردی و شهروندی، تقویت نگاه به جایگاه اجتماعی زنان و آشنایی با هنجار‌های اجتماعی مرتبط با زنان و دختران را از ضرورت‌های مهارت‌آموزی عنوان کرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی دولت در بسیاری موارد اثرگذار بوده است، افزود: هرچه سطح آگاهی و مشارکت خانواده‌ها در حل مسائل اجتماعی افزایش یابد، روند رفع چالش‌ها سریع‌تر خواهد شد و باید مشارکت مردمی در این زمینه تقویت شود.

امامی همچنین با اشاره به ضرورت تسهیل ازدواج و توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت، گفت: ۳۱درصد جمعیت استان طی ۵ سال آینده در آستانه سالمندی قرار دارند و لازم است با آگاهی‌بخشی به زوج‌های جوان، اطلاع‌رسانی بسته‌های تشویقی دولت و هشدار نسبت به پیامد‌های رشد جمعیت سالمندی، زمینه افزایش زاد و ولد و حفظ پویایی جمعیت فراهم شود.