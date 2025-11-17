رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در مراسم معرفی آثار برگزیده رویداد «روایت اربعین» گفت: هر کدام از رویدادهای روایت اربعین حسینی، یک آموزه و یک مکتب است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد‌اسماعیل قیداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در مراسم معرفی آثار برگزیده رویداد «روایت اربعین» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: اربعین یک واقعه تاریخی است و امام حسین امام همۀ بشریت و امام آزادگان جهان، آن را در کربلا به نماد تبدیل کرد.

آقای قیداری افزود: کربلا و حماسه آن نماد ظلم‌ستیزی و نماد کرامت انسانیت و الگوب بشریت شد و در طول تاریخ استمرار داشته و خواهد داشت.

وی با اشاره به آموز‌های اربعینی ادامه داد: روایت اربعین مدرسه‌ای است که می‌خواهیم در آن انسان سازی را نشان دهیم و انسانی آزادی خواه، آزاده و حق جو و حقیقت خواه را پرورش دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نکوداشت دفاع مقدس ۱۲ روزه مردم ایران، افزود: دفاع اصل بشریت و در سرشت انسان‌ها از بدو خلقت بوده است و بشر اگر دفاع نداشت نسل انسانی وجود نداشت.

آقای قیداری گفت: ملت در ایام جنگ ۱۲ روزه برای دفاع از هویت و اعتقادات فرهنگی و ملی خود قد علم کردند و قدم برداشتند.

وی ادامه داد: جنگ دوازده روزه نماد همبستگی و افتخار آفرینی ملتی است که با مشقت برای دفاع از کشور قدم برداشتند و هویت ملی و دینی ما با همبستگی ملی همراه بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در جنگ ۱۲ روزه دانشگاه علوم پزشکی نگذاشت خللی در روند‌های درمانی مردم و حتی آسیب دیدگان خللی ایجاد شود.

آقای قیداری افزود: مادران پرستاری داشتیم که به همراه فرزندانشان در صحنه حضور داشتند و به صورت چند‌شیفت خدمات دهی میکردند و به مردم خدمت می‌کردند.

در دوره‌های سوم و چهارم رویداد اربعین، بیش از پنج هزار اثر داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف هنری و رسانه‌ای به دبیرخانه ارسال شد که شامل؛ بیش از ۸۰۰ اثر در رشته‌های عکاسی حرفه‌ای، بیش از ۱۰۰۰ اثر موبایلی، حدود ۶۰۰ اثر مستند کوتاه، ۵۰ اثر پادکست، ۲۰۰ اثر شعر، ۴۰۰ اثر سفرنامه و خاطره‌نویسی، ۶۰۰ اثر نوآوری‌های هنری و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی ۱۰۰ اثر ارسال شد.

پس از داوری اولیه آثار در هر دو دوره، حدود ۶۰۰ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد و فرایند داوری با حضور استادان برجسته، هنرمندان انقلابی و نخبگان جوان انجام شد و در پایان، در دوره سوم ۲۱ اثر برگزیده و ۸ اثر شایسته تقدیر و در دوره چهارم ۱۸ اثر برگزیده ۴ اثر شایسته تقدیر معرفی شد.

همچنین در این مراسم از سه مجموعه گفته‌ها، دیده‌ها و شنیده‌های اربعینی رونمایی شد.