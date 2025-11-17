امروز: -
آیین غبارروبی ضریح مطهر آستان مقدس امامزاده صالح (ع)

مراسم غبارروبی ضریح مطهر آستان امامزاده صالح بن موسی الکاظم (علیه السلام) شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مدعوین آستان مقدس امام‌زاده صالح (علیه‌السلام) برگزار شد.
عکاس :امیر حسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۲:۵۵
