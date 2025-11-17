خراسان جنوبی؛
آغاز به کار باشگاه هنرمندان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
باشگاه هنرمندان نوجوان؛ پایگاهی برای پرورش استعدادهای هنری در استان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان اعلام کرد: باشگاه هنرمندان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای هنری، تقویت خلاقیت، خودباوری، و روحیه کار گروهی در میان نوجوانان آغاز به کار کرد.
باشگاه هنرمندان نوجوان با هدف فراهمسازی بستر مناسب برای رشد خلاقیت، خودشناسی و بیان هنری نوجوانان راهاندازی شده است و در رشتههای گوناگون از جمله نقاشی، نمایش، سرود، خوشنویسی، عکاسی و سایر هنرها فعالیت خواهد داشت.
فاطمه خزاعی کارشناس هنری کانون در این باره گفت: در این باشگاه، اعضا ضمن شرکت در کارگاههای آموزشی و هنری، فرصت خواهند داشت تا آثار خود را در قالب نمایشگاهها، اجراها و جشنوارههای استانی، ملی و بینالمللی به نمایش بگذارند.
وی افزود: باشگاه هنرمندان نوجوان فرصتی است تا نوجوانان مستعد بتوانند در محیطی پویا و فرهنگی، خلاقیتهای خود را تجربه کرده و به بیان هنری شخصی دست یابند و هدف ما تربیت نسلی خلاق، خودباور و آشنا با ارزشهای فرهنگی و هنری جامعه است.
خزاعی گفت: در این باشگاه تلاش میشود نوجوانان ضمن یادگیری مهارتهای هنری، روحیه کار گروهی، اعتمادبهنفس و توانایی ارائه آثار خود را در جمع تقویت کنند و حضور در جشنوارهها و برنامههای فرهنگی نیز بخشی از مسیر رشد اعضا خواهد بود.
کانون پرورش فکری از تمامی نوجوانان علاقهمند دعوت کرده است تا با عضویت در این باشگاه، مسیر شکوفایی استعدادهای خود را آغاز کنند.
علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر، نام و شماره تماس خود را به شماره ۰۹۳۶۳۰۷۹۹۳۳ ارسال کنند.
راهاندازی باشگاه هنرمندان نوجوان گامی در جهت گسترش آموزشهای هنری، پرورش استعدادهای نوجوان و تقویت جایگاه اصل نوجوان محوری که از اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.