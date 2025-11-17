به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام دکتر جاسم موسی پور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز بیان کرد: دستورالعمل تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ به منظور ایجاد چهارچوبی منسجم برای تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ تدوین شد.

وی افزود: این دستورالعمل بر اساس الزامات قانونی از جمله آیین نامه مالی شهرداری‌ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، به منظور تامین انضباط مالی، شفافیت در تخصیص منابع، ایجاد هماهنگی و تعریف فرآیند‌های اجرایی لازم در مراحل تدوین بودجه و انطباق هزینه‌ها با اولویت‌های توسعه شهری و... تدوین و ابلاغ شد.

حجت الاسلام موسی پور اظهارکرد: این دستورالعمل به همت اداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات و دفتر برنامه ریزی و بودجه تدوین و جهت بهره برداری در سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به آدرس https://planning.ahvaz.ir بارگذاری شد.