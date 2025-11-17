پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صحنه با تأکید بر حفظ اراضی ملی، گفت: هیچگونه مماشاتی با متخلفان کشت گیاهان ممنوعه صورت نمیگیرد و پروانه چرای دام آنان نیز لغو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، هادی حیدریراد، با هشدار شدید به متخلفان، بر برخورد قاطع این اداره با افرادی که اقدام به کشت گیاهان ممنوعه در اراضی ملی میکنند تأکید کرد.
وی اظهار کرد: کشت خشخاش و شاهدانه صنعتی در اراضی ملی از نظر قانونی ممنوع است و هر فردی که با تعرض به این اراضی اقدام به کشت این گونه گیاهان کند، علاوه بر پیگرد قانونی، با تبعات قضایی و انتظامی شدید مواجه خواهد شد و هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
سرپرست اداره منابع طبیعی صحنه افزود: علاوه بر پیگیری قانونی، مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، پروانه چرای دام متخلفان نیز ابطال خواهد شد.
وی همچنین از شهروندان خواست تا با حفظ و حراست از عرصههای طبیعی بهعنوان یک وظیفه همگانی، هرگونه قطع درخت، تخریب اراضی، تصرف زمین، قاچاق چوب و زغال و کشت گیاهان ممنوعه را به شمارهتلفن رایگان ۱۵۰۴ یا سامانه ۱۳۹ گزارش دهند.