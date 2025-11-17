رئیس گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از برگزاری رویداد ملی «فصل تعالی» با هدف ارتقای مهارت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فعالان قرآنی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مقصود قاسمی گفت: علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد تا ۱۵ آذرماه سال جاری فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

وی افزود: ثبت‌نام این دوره‌های آموزشی از طریق سامانه «حمد» انجام می‌شود و فعالان قرآنی می‌توانند با غنیمت شمردن فرصت، برای رشد و تعالی فرهنگی، هنری و رسانه‌ای خود اقدام کنند.

قاسمی بیان کرد: گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به همت مؤسسه فرهنگی و قرآنی عترت دانیال نبی (ع) این رویداد را به‌صورت حضوری و مجازی همزمان با سراسر کشور برگزار می‌کند.

وی با اشاره به رشته‌های آموزشی این رویداد گفت: قصه‌گویی قرآنی برای کودکان، داستان‌نویسی قرآنی، فیلم‌نامه‌نویسی قرآنی، نمایشنامه‌نویسی قرآنی، هوش مصنوعی و قرآن، مهارت‌های کنشگری قرآنی در فضای مجازی، تولید محتوای رسانه‌ای قرآنی با تلفن همراه و مدیریت و برگزاری رویداد‌ها و مراسم قرآنی از جمله این رشته‌هاست. این دوره‌ها ویژه مؤسسات و فعالان قرآنی بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه تاکنون ۵۳ نفر از همدان در این رویداد قرآنی شرکت کرده‌اند، یادآور شد: مهلت ثبت‌نام در این رویداد تا ۱۵ آذرماه سال جاری ادامه دارد و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه «حمد» مراجعه کنند.