فرهنگیان سهامدار مراکز اقامتی مشهد و رودسر در میز خدمت آموزش و پرورش خواستار پیگیری مشکل خود شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: از لحاظ قانونی موضوع انتقال سند مالکیت به سهامداران این دو مرکز اقامتی با مشکل مواجه شده است که نیاز به تصمیم گیری در سطح هیئت دولت است.

اصغری افزود: وزیر آموزش و پرورش استان در سفر قبلی خود به استان دستور ویژه برای پیگیری داد و برای آن کارگروه ویژه تشکیل شد.

میز خدمت آموزش و پرورش روز‌های دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود.