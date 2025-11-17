پیگیری مشکلات فرهنگیان سهامدار قزوین در میز خدمت
فرهنگیان سهامدار مراکز اقامتی مشهد و رودسر در میز خدمت آموزش و پرورش خواستار پیگیری مشکل خود شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: از لحاظ قانونی موضوع انتقال سند مالکیت به سهامداران این دو مرکز اقامتی با مشکل مواجه شده است که نیاز به تصمیم گیری در سطح هیئت دولت است.
اصغری افزود: وزیر آموزش و پرورش استان در سفر قبلی خود به استان دستور ویژه برای پیگیری داد و برای آن کارگروه ویژه تشکیل شد.
میز خدمت آموزش و پرورش روزهای دوشنبه هر هفته برگزار میشود.