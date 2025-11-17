پخش زنده
استاندار گیلان گفت: مدارس، دانشگاهها و همه مراکز آموزشی شهرستان رشت فردا و پس فردا غیرحضوری فعالیت کرده و ادارات و بانکهای شهر رشت هم با ۲ ساعت تأخیر آغاز به کار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس دقایقی پیش به خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی حوزه خزر و لزوم بکارگیری تمهیدات ویژه برای سهولت تردد و کاهش بار ترافیکی، سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۴۰۴ مدارس، دانشگاهها و همه مراکز آموزشی شهرستان رشت تعطیل هستند و آموزش از طریق فضای مجازی برگزار خواهد شد.
وی افزود: این تعطیلی شامل همه مدارس شهر رشت در نوبت صبح و عصر، همچنین دانشگاهها و مراکز علمی ـ آموزشی دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی خواهد شد.
استاندار گیلان با بیان اینکه مدیریت شرایط روز اجلاس به همراهی همه دستگاههای اجرایی نیاز دارد، گفت: ادارات (به جز دستگاههای خدماترسان) و بانکها شهر رشت هم در این بازه زمانی با ۲ ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
حق شناس هدف از این تصمیمات را کاهش بار ترافیک، تسهیل دسترسی هیئتهای شرکتکننده و فراهم کردن شرایط مطلوب برای برگزاری اجلاس عنوان و از همکاری مردم و مجموعههای آموزشی قدردانی کرد.