اجرای نمایش بزرگ فاطمه (س) در یزد
نمایش بزرگ فاطمه (س)، کار ترکیبی از شهدای مفقودالاثر و حضرت فاطمه (س) است و به شهادت حضرت زهرا (س) و شهدای گمنام میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، کارگردان این نمایش با بیان اینکه این تئاتر صحنهای کاری از گروه هنری آیینی نغمه است افزود: کار ترکیبی از شهدای مفقودالاثر و حضرت فاطمه (س) است و به شهادت حضرت زهرا (س) و شهدای گمنام میپردازد.
ایرجی گفت: نمایش به مدت ۷۰ دقیقه طول میکشد و حدود ۷۰ نفر از سن یازده سال تا هفتاد سال در این نمایش مشارکت دارند.
وی عنوان کرد: داستان از این قرار است که خواهری در جنگ، برادرش مفقود شده است و خبری از بردار خود ندارد و باعث بی تابیهای زیادی برای خواهر میشود و در نهایت داستان تاثیر توسل به فاطمه زهرا (س) و اثرات صبر و استقامت در زندگی را نشان میدهد.
ایرجی گفت: این نمایش تا دوم آذرماه همه روز در دو سانس ساعت ۱۹ و ساعت ۲۰:۴۵ در محل فلکه سوم ازادشهر ابتدای خیابان ولایت غربی به روی صحنه میرود.