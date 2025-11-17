انبارهای جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی به چهار هزار و ۸۰۰ دستگاه چادر امدادی جدید تجهیز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ توان پاسخگویی هلال‌احمر استان مرکزی با دریافت تجهیزات جدید تقویت شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی گفت: فرآیند تجهیز و تقویت انبار‌های امدادی استان وارد مرحله تازه‌ای شده است و بر همین اساس در ماه جاری تعداد ۴۸۰۰ چادر امدادی برای افزایش آمادگی در شرایط بحران و حوادث احتمالی به استان تحویل شد.

قاسم مهرآبادی افزود: این چادرها در کوتاه‌ترین زمان و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده میان شهرستان‌ها توزیع شد که به عنوان نمونه، چهارصد چادر به انبار امدادی هلال احمر زرندیه تحویل داده شد.

او گفت: این اقدام با هدف افزایش توان عملیاتی، ارتقای سرعت پاسخ‌گویی در حوادث غیرمترقبه و آماده‌سازی زیرساخت‌های اسکان اضطراری در استان انجام شد.