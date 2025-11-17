



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام اداره‌کل مدیریت بحران مازندران با توجه به وضعیت اضطراری ناشی از افزایش غلظت گردوغبار و با استناد به مصوبات کارگروه تخصصی مدیریت شرایط اضطرار، تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی در فضای باز مدارس تا روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ممنوع است.



بر اساس این گزارش همه برنامه‌ها، مسابقات و کلاس‌های ورزشی در فضای باز تا اطلاع ثانوی لغو و به زمان مناسب دیگری موکول شود



در این اطلاعیه از دانش‌آموزان و مدیران مدارس خواسته شد از هرگونه فعالیت بدنی در محوطه مدارس خودداری کنند و در صورت امکان، فعالیت‌های جایگزین در فضا‌های سرپوشیده و ایمن اجرا شود.

ارسال پیام هشدار ستاد مدیریت بحران استان به مازندرانی‌ها

با توجه به هشدار شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار در استان و اعلام وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و لزوم اطلاع رسانی گسترده و فراگیر به مردم، ستاد مدیریت بحران استان با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران اقدام به ارسال پیامک انبوه برای مردم کردند و از شهروندان خواستند باتوجه به هشدار شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار و اعلام وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ناشی از منشاء خارجی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان، فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل تا پایان ماندگاری گرد و غبار را کاهش دهند.