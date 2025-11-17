استاندار مازندران دقایقی قبل با استقبال استاندار گیلان برای شرکت در نخستین اجلاس استانداران کشور‌های حوزه خزر، وارد استان گیلان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی یونسی رستمی استاندار استان مازندران به عنوان نخستین میهمان برای حضور در اجلاس سراسری استانداران کشور‌های حوزه خزر، دقایقی قبل از طریق فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، با استقبال استاندار گیلان وارد رشت شد.

نخستین اجلاس سراسری استانداران کشور‌های حوزه دریای خزر روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه جاری در رشت برگزار می‌شود.