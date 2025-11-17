پخش زنده
مسئول اردویی راهیان نور سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۱۰۲ هزار زائر راهیان نور از یادمانهای دفاع مقدس در آذربایجانغربی بازدید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛سرهنگ عزتالله ابراهیمی افزود: زائران در این مدت از یادمانهای بلفت و دوپازا سردشت، دارساوین سردشت، حاج عمران پیرانشهر، شهید بروجردی نقده و شهدای امینی مهاباد دیدن کردهاند.
وی با بیان اینکه ۳۸۵ زائر نیز امسال به مناطق عملیاتی غرب کشور از جمله منطقه عملیاتی «بازیدراز» کرمانشاه اعزام شدهاند، افزود: یادمانهای شهید بروجردی نقده، شهید امینی مهاباد، شهدای تمرچین و شهید کاوه بیشترین تعداد بازدیدکننده را داشتهاند.