به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛سرهنگ عزت‌الله ابراهیمی افزود: زائران در این مدت از یادمان‌های بلفت و دوپازا سردشت، دارساوین سردشت، حاج عمران پیرانشهر، شهید بروجردی نقده و شهدای امینی مهاباد دیدن کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۳۸۵ زائر نیز امسال به مناطق عملیاتی غرب کشور از جمله منطقه عملیاتی «بازی‌دراز» کرمانشاه اعزام شده‌اند، افزود: یادمان‌های شهید بروجردی نقده، شهید امینی مهاباد، شهدای تمرچین و شهید کاوه بیشترین تعداد بازدیدکننده را داشته‌اند.