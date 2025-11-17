معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه جدید تا پایان امسال به شبکه راه‌های استان اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطا الله اکبری با اشاره به یک‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر مسیر راهی سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون ۷۵۰ کیلومتر بزرگراه افتتاح شده و ۷۷۰ کیلومتر دیگر با فعالیت ۶۱ کارگاه و هفت هزار نیروی مستقیم در دست اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از فعال بودن پنج فرودگاه استان، تکمیل باند فرودگاه‌های ایرانشهر و سراوان، رشد ترانزیت بندر چابهار و فعالیت ۱۷ پایانه مرزی خبر داد و گفت: هر یک از این زیرساخت‌ها نقشی مهمی در توسعه کشور دارد.

وی با اشاره به سند اجرایی توسعه سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: دولت تا پایان دوره جاری ۱۳۰ همت برای توسعه خدمات، آموزش، فرهنگ و زیرساخت اختصاص خواهد داد و ساخت چهار هزار کلاس درس نیز وارد فاز اجرایی شده است.

اکبری میزان ناترازی سیستان و بلوچستان را ۹۰۰ مگاوات اعلام کرد و افزود: تاکنون عملیات ساخت ۳۵۰ مگاوات نیروگاه آغاز شده و ۳۸۰ مگاوات نیز به سرمایه‌گذاران واگذار شده است.