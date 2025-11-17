بیست و ششمین دوره‌ نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته خوزستان از فردا بیست و هفتم آبان ماه گشایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان گفت: در این نمایشگاه که با هدف عرضه آخرین دستاورد‌های صنایع و تکنولوژی‌های ساختمانی گوناگون برپا می‌شود تولیدکنندگانی از استان‌های خوزستان، تهران، اصفهان، فارس، یزد، البرز، هرمزگان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و لرستان حضور دارند.

رحیم جلیلی با بیان اینکه حضور گسترده تولیدکنندگان از سراسر کشور، نشان‌دهنده استقبال قابل توجه از این رویداد است، افزود: محوریت این نمایشگاه بر تولید داخلی استوار است و معرفی جدیدترین دستاورد‌ها در صنایع مختلف ساختمانی و استفاده از مصالح و ابزار‌هایی که نتایج اقتصادی مطلوبی دارند و با بوم و اقلیم‌های متنوع کشور سازگار هستند، از وجوه بارز آن است.

وی ادامه داد: حضور در نمایشگاه‌های صنعت ساختمان فرصتی طلایی برای توسعه کسب‌وکار، آشنایی با روند‌ها و فناوری‌های جدید و ایجاد ارتباطات ارزشمند است. این رویداد‌ها این امکان را به ما می‌دهند که در دنیای پر رقابت و پرتحول امروز، نه‌تنها با رقبای خود آشنا شویم، بلکه بتوانیم از تجربیات و دانش دیگران بهره‌برداری کرده و به رشد و پیشرفت کسب‌وکارتان ادامه دهیم.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی خوزستان با اشاره به اینکه نمایشگاه صنعت ساختمان فضایی را فراهم می‌کنند تا به‌صورت مستقیم با تولیدکنندگان، پیمانکاران و رسانه‌ها تعامل داشته باشید و فرصت‌های جدید تجاری را شناسایی کنید، تاکید کرد: حضور فعالان صنعت ساختمان در این رویداد می‌تواند به آنها کمک کند تا با ایده‌های نو و انرژی تازه، آینده‌ای موفق‌تر برای کسب‌وکارشان رقم بزنند

بیست و ششمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته خوزستان تا سی‌ام آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز واقع در میدان شهید چمران منطقه کیانپارس اهواز برپاست.