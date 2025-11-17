رییس پلیس راه البرز گفت: بارش خفیف برف و باران طی شب گذشته و صبح امروز دوشنبه سبب لغزندگی جاده کرج چالوس شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، پیمان کرمی گفت: انتظار می‌رود برای پیشگیری از حوادث، رانندگان در این محور با احتیاط حرکت کنند.رانندگان باید از توقف در محدوده‌هایی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد، پرهیز نمایند.

کرمی گفت: اطمینان از سلامت فنی خودرو‌ها و همراه داشتن سوخت کافی از مهمترین توصیه‌ها برای پیشگیری از مشکلات سفر است؛ رانندگان قبل از سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند.