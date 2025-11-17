براساس اطلاعیه اداره گاز ایذه، جریان گاز طبیعی در روستای کهباد ۲ کولفرح این شهرستان به منظور اجرای عملیات اتصال جدید به شبکه گاز شهری قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره گاز ایذه؛ به علت اجرای عملیات اتصال شبکه جدید گاز، جریان گاز منازل، نانوایی ها، طرح ها، اماکن تجاری، صنعتی و ... ساکن در روستای کهباد ۲ کولفرح این شهرستان امروز، دوشنبه ۲۶ آبان از ساعت ۱۳ تا ۱۶ قطع خواهد شد.

از مشترکان گاز درخواست می‌شود در مدت زمان قطع گاز، از دست زدن به کنتور و رگلاتور منزل خود خودداری کرده و شیر‌های داخلى را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز بسته نگهدارند.

گفتنی است؛ به منظور رعایت مسائل ایمنی در صورت عدم حضور همشهریان در منزل، جریان گاز وصل نمی‌شود.

لازم به ذکر است؛ شماره تلفن امداد گاز ۱۹۴ آماده پاسخگویی شبانه روزی به مشترکان است.