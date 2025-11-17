فرماندار اردبیل از اختصاص اعتبارات ویژه برای ساماندهی ورزشگاه علی دایی اردبیل خبر داد و گفت: چمن این ورزشگاه هم به طور استاندارد ساماندهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه بررسی پروژه های ورزشی شهرستان اردبیل گفت: باید به صورت ویژه و عملی ورزشگاه علی دایی ساماندهی و در اختیار ورزشکاران و مردم قرار گیرد.

وی بر تسهیل عملیات اجرایی پروژه‌های ورزشی شهرستان اردبیل تاکید کرد و گفت: در این زمینه هم اعتبارات لازم اختصاص یافته است.

فرماندار اردبیل با اشاره به فعالیت ۶۹ سمن ورزشی در شهرستان گفت: فعالیت این سمن ها باید همراه با خروجی تاثیرگذار باشد.

قلندری با اشاره به حضور تیم های ورزشی شهرستان اردبیل در لیگ های کشور در رشته های مختلف گفت: حمایت های لازم برای موفقیت این تیم ها در شهرستان انجام می شود.

وی بر جذب سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی برای توسعه ورزش و تیم داری در شهرستان تاکید کرد و گفت: در این زمینه زیرساخت ها هم فراهم می شود.

فرماندار اردبیل از اختصاص اعتبار برای ورزش قهرمانی و حمایت از قهرمانان در شهرستان خبر داد.