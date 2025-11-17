پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دامپزشکی فارس گفت: تب برفکی بیماری مشترک میان انسان و دام نیست و شهروندان میتوانند با اطمینان خاطر گوشت را از مراکز مجاز، تهیه و مصرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمیدرضا ناظمی با بیان اینکه بیماری مذکور تنها در دام مشاهده میشود و هیچ تهدیدی برای سلامت مصرفکنندگان ایجاد نمیکند، اظهارداشت: مهمترین نگرانی ما کنترل سرعت انتشار بیماری در دامها است .
وی با اشاره به پوشش مطلوب واکسیناسیون دامی در فارس، افزود: تاکنون موردی مبنی بر بیماری تب برفکی در واحدهای صنعتی شناسایی نشده است.
ناظمی اظهار کرد: نخستین کانون بیماری پانزدهم مهر در گاوداری سنتی در شهرستان شیراز شناسایی و بلافاصله عملیات واکنش سریع آغاز شد.
مدیرکل دامپزشکی استان فارس ابراز کرد: تشکیل قرارگاه بیماری تب برفکی در استانداری فارس، واکسیناسیون در بین گاوداریها و دامداریهای استان، پیگیری تأمین برای دامهای دارای شرایط لازم تا رسیدن به سطح ایمنی مورد انتظار، خرید مواد ضدعفونی کننده برای دامداران و ضدعفونی کردن دامداریهای در کانون بیماری به صورت رایگان از اقدامات صورت گرفته در راستای کنترل بیماری است.
فارس با دارا بودن بیش از 6 میلیون رأس دام سبک و حدود 300 هزار رأس دام سنگین بیشترین جمعیت کشور را دارد