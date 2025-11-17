پخش زنده
چهارمین دوره رویداد فناورانه دانشآموزی «دانوا» از فردا ۲۷ آبان در منطقه بینالمللی نوآوری ایران آغاز میشود و در آن ۳۰۰ طرح برگزیده دانشآموزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،چهارمین دوره رویداد فناورانه دانشآموزی دانوا از سهشنبه ۲۷ آبان با نمایش ۳۰۰ طرح برگزیده در منطقه بینالمللی نوآوری ایران آغاز میشود. این رویداد که به طور ویژه برای دانشآموزان طراحی شده است، فرصتی برای نمایش خلاقیتها و طرحهای نوآورانه دانشآموزان کشور فراهم میآورد.
سجاد عباسی فشمی؛ مدیرکل ترویج و توسعه خوشههای نوآوری پارک فناوری پردیس درخصوص چهارمین دوره رویداد فناورانه دانشآموزی دانوا گفت: در این دوره بیش از ۶۵۰۰ طرح خلاقانه از دانشآموزان سراسر کشور دریافت شده است. این طرحها از استانهای مختلف، از جمله شهرستانهای دور و نزدیک کشور، ارسال شده و در چند مرحله غربالگری، به ۳۰۰ طرح برگزیده رسیدهاند که در طول سه روز برگزاری رویداد به نمایش گذاشته میشود.
عباسی فشمی افزود: این رویداد فرصتی ویژه برای دانشآموزان و خانوادههاست تا از نزدیک با دستاوردهای علمی و خلاقانه کودکان و نوجوانان آشنا شوند. بازدیدکنندگان میتوانند از نزدیک شاهد ایدهها و طرحهای نوآورانه دانشآموزان باشند و این خلاقیتها انگیزهای برای دیگر دانشآموزان به وجود بیاورد تا در سالهای آینده در چنین رویدادهایی شرکت کنند.
وی ادامه داد: این دوره از رویداد دانوا، شامل چند بخش مختلف است. در بخش نمایشگاهی طرحهای خلاقانه برگزیده از سوی دانشآموزان در حوزههای مختلف علمی و فنی به نمایش گذاشته میشود. همچنین در تین اکسپو، طرحهای برگزیده سالهای گذشته که حالا به مدلهای تجاری تبدیل شدهاند، در معرض دید عموم قرار میگیرند.
عباسی فشمی بخش دانواکاپ را بخش دیگری از رویداد دانوا عنوان کرد و گفت: در این بخش، دانشآموزانی که در زمینه رباتیک فعال هستند، در مسابقات رباتهای جنگنده هوشمند، رباتهای انباردار و رباتهای فوتبالیست رقابت خواهند کرد. این مسابقات و نمایشهای رباتیک در طول سه روز رویداد برگزار میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر نمایشگاهها و رقابتها، کارگاههای علمی متنوعی نیز برای بازدیدکنندگان دایر خواهد بود تا فرصت یادگیری و تبادل اطلاعات برای علاقهمندان فراهم گردد.
عباسی فشمی در ادامه تأکید کرد: این رویداد بهعنوان یکی از مهمترین فعالیتهای ترویجی منطقه بینالمللی نوآوری ایران، تلاش میکند تا فرهنگ نوآوری و خلاقیت را از سنین پایین در میان دانشآموزان رواج دهد و این قبیل طرحها را بهعنوان الگویی برای آیندهسازان کشور معرفی کند.
براساس این گزارش، روزهای ۲۷ تا ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ در منطقه بینالمللی نوآوری ایران برگزار میشود. این رویداد در حوزههای تخصصی متنوعی از جمله برنامهنویسی و هوش مصنوعی، رباتیک، مکانیک و ابزاردقیق، برق و الکترونیک، سلامت و درمان، شیمی و مواد نوترکیب، صنایع نرم و خلاق، امنیت سایبری، محیطزیست و حملونقل برگزار میشود.