از ابتدای امسال تاکنون خیران و حامیان خور و بیابانکی ۹ میلیارد و ۴۱۹ میلیون ریال به کودکان یتیم و فرزندان محسنین کمک کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) خوروبیابانک با بیان اینکه تعداد حامیان در قالب طرح‌های اکرام ایتام و فرزندان محسنین کمیته امداد ۷۶۸ نفر است، گفت: امسال ۴۳ حامی جدید جذب کمیته امداد امام خمینی (ره) خوروبیابانک شدند.

محمود جلالی، تعداد ایتام وفرزندان محسنین شهرستان را ۲۷۵نفر بیان کردو افزود: ۸۰۶ خانوار در قالب هزار و ۷۵۸ نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خوروبیابانک هستند.