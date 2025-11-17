پخش زنده
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان: با توجه به رونمایی آزمایشی سامانه ثبت ادعا، کاربران باید فقط ادعاهای واقعی و مستند را در سامانه ثبت کنند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در برنامه زنده تلویزیونی صبح بخیر کرمان با اشاره به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: سازمان ثبت مکلف شده ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ قانون، سامانهای با عنوان ساماندهی اسناد عادی برای ثبت ادعاهای مربوط به مالکیت عین یا منافع بیش از دو سال راهاندازی کند.
وی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی موظفاند ظرف دو سال از راهاندازی این سامانه، ادعاها و مستندات خود را در سامانه درج کنند و ظرف دو سال پس از درج، برای اخذ سند رسمی یا طرح دعوا در مراجع قضایی اقدام کنند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: قانون، موضوع ثبت ادعا را مطرح کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاهها که برای ملکی ادعای مستند دارد، باید آن را در سامانه ثبت کند.
او تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید به سامانه متصل شوند، زیرا پاسخگویی الکترونیک به استعلامات و ارائه خدمات غیرحضوری که جزو الزامات قانون و از سیاستهای اصلی سازمان ثبت است، جز با همافزایی دستگاههای اجرایی محقق نمیشود.
هاشمی درباره نحوه کار سامانه توضیح داد: در سامانه کاتب که سکوی خدمات دیجیتال ثبتی است، گزینهای با عنوان قانون الزام و ثبت ادعا فعال میشود.
او ادامه داد: پس از ثبت ادعا، متقاضی از طریق سامانه مانا به نقشهبردار ذیصلاح ارجاع و پس از تهیه نقشه، پرونده از مسیر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی بررسی و نهایتاً منجر به صدور سند میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با هشدار درباره سوء استفاده احتمالی و ثبت ادعای غیرواقعی در سامانه گفت: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰، اشخاص حق ندارند ادعاهای واهی یا خلاف واقع ثبت کنند؛ در صورت ثبت ادعای غیرواقعی، فرد به مجازات نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.
وی با اشاره به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات افزود: پس از راهاندازی سامانه، هر نوع عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال عین یا منافع بیش از دو سال، وقف یا حتی پیشفروش باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک درج شود؛ در غیر این صورت، دعاوی مربوط به آن در مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان از همه مالکان املاک دعوت کرد:با استفاده از ظرفیت سامانه ثبت ادعا برای املاک قولنامهای ، اسناد دفترچهای خود را به سند تکبرگ تبدیل وبرای جلوگیری از تبعات قانونی، از طریق دفاتر اسناد رسمی بهصورت رسمی منتقل کنند.