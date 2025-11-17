به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، استاندار کرمانشاه خواستار شتاب‌بخشی به روند اجرا، رفع موانع، نظارت دقیق و تعیین‌تکلیف کامل تمامی طرح‌های اقتصادی و تسهیلاتی استان شد.

استاندار کرمانشاه به موضوع کمک‌های فنی و اعتباری اشاره کرد و خطاب به سازمان صمت و جهاد کشاورزی گفت: با هماهنگی بانک‌ها، تا پایان هفته باید وضعیت کمک‌های فنی و اعتباری مشخص شود و این کمک‌ها نه‌تنها به متقاضی و سرمایه‌گذار کمک می‌کند، بلکه برای سیستم بانکی نیز پشتوانه بسیار مهمی محسوب می‌شود؛ در سال‌های گذشته بانک‌ها خودشان مصرّ بودند که این کمک‌ها پرداخت شود تا بتوانند دو تا سه برابر آن را تسهیلات پرداخت کنند اکنون مقاومت‌هایی دیده می‌شود که جای تعجب دارد.

دکتر منوچهر حبیبی گفت: گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه نشان‌دهنده تلاش و فعالیت دستگاه‌هاست، اما لازم است روند اجرای طرح‌ها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود تا در فرصت باقیمانده تا پایان سال، نتایج ملموس‌تری به دست آوریم.

وی با اشاره به نزدیک شدن به مقطع زمانی حساس پایان سال گفت: از نیمه دوم بهمن‌ماه بانک‌ها وارد مرحله جمع‌بندی، حسابرسی و فعالیت‌های پایان سال می‌شوند و عملاً توان آنها برای بررسی و نهایی‌سازی پرونده‌های جدید کاهش می‌یابد و بنابراین ضروری است دستگاه‌های اجرایی هرچه سریع‌تر طرح‌هایی را که متقاضی آنها کم‌کاری کرده یا دارای نواقص غیرقابل اصلاح است، کنار گذاشته و طرح‌های جایگزین را به چرخه معرفی کنند تا زمان از دست نرود.

دکتر حبیبی با اشاره به کار گسترده استان در شناسایی نیاز‌های تسهیلاتی افزود: کار احصای طرح‌ها به‌صورت جامع از سطح بخش تا شهرستان انجام شده و اطلاعات کامل در دسترس دستگاه‌هاست و بر همین اساس، فرآیند جایگزینی طرح‌ها باید بدون تأخیر انجام شود.

وی گفت: بانک‌ها باید با جدیت بیشتری طرح‌هایی را که برای بررسی به تهران ارسال کرده‌اند پیگیری کنند تا تصمیم‌گیری نهایی آنها هرچه سریع‌تر انجام شود و مدیران استانی در برابر مصوبات سفر و تصمیمات ملی مسئول هستند و تأخیر در تعیین‌تکلیف طرح‌ها به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تسریع در قرارداد‌ها و پرداخت تسهیلات افزود: هر طرحی که مراحل بررسی را پشت‌سر گذاشته و آماده انعقاد قرارداد است باید فوراً نهایی شود و اثرگذاری این طرح‌ها بر اشتغال و رونق اقتصادی استان زمانی نمایان می‌شود که منابع سریع تزریق شود.

دکتر حبیبی از بانک‌ها خواست گزارش کامل طرح‌هایی را که در سطح کشور از محل اعتبارات ملی پرداخت شده است، دریافت کرده و در جلسه ارائه دهند

وی افزود: باید بدانیم وضعیت هر طرح دقیقاً در چه مرحله‌ای است؛ از بررسی و مصوبه تا انعقاد قرارداد و پرداخت، چرا که ما نیاز داریم نظارت دقیق داشته باشیم تا مطمئن شویم تمام تسهیلات در محل صحیح هزینه می‌شود و نهایتاً به تولید، توسعه و ایجاد اشتغال منجر خواهد شد.