معاون عمرانی استاندار یزد تخصیص زمین برای شهرک‌های مسکونی و کارگاهی و تأمین اعتبار ساختمان جدید اداره کل راه و شهرسازی بررسی شد.

تخصیص زمین و اعتبار برای پروژه‌های راه و شهرسازی استان یزد نهایی شد

تخصیص زمین و اعتبار برای پروژه‌های راه و شهرسازی استان یزد نهایی شد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طلایی مقدم در نشست جمعی از مدیران استان با هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، موضوعات مهمی از جمله احداث ساختمان جدید اداره کل راه و شهرسازی استان، تأمین اعتبار پرونده‌های حقوقی، واگذاری شش هکتار زمین در حریم شهر یزد برای احداث ساختمان اداری، سوله و بخش تعمیرگاهی ماشین‌آلات راهداری و تعیین تکلیف اراضی واگذاری کوی انبیا و اولیا مطرح شد.

معاون عمرانی استاندار یزد، با اشاره به تأمین اعتبار ساختمان جدید اداره کل راه و شهرسازی، گفت: این ساختمان از محل فروش یا معاوضه ساختمان قدیمی و از طریق مولدسازی احداث خواهد شد.

طلایی‌مقدم به واگذاری برخی شهرک‌های مسکونی و شهرک‌های کارگاهی به متقاضیان اشاره کرد و افزود: تک‌تک این موارد در جلسه بررسی و جمع‌بندی‌های لازم انجام شد. همچنین به یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن استان حدود ۲۹۰ قطعه زمین واگذار شده بود و ۵۸ نفر دیگر موفق به دریافت زمین نشده بودند که مقرر شد این تعداد نیز اضافه شود.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح باند دوم فرودگاه یزد، گفت: مشکلات اراضی مرتبط با این طرح مورد بررسی قرار گرفت و موانع موجود رفع شد.

معاون عمرانی استاندار همچنین از حل و فصل مشکلات و موانع مرتبط با اراضی کوثر برای تأمین آب استان خبر داد و اظهار داشت که اقدامات لازم برای پیشبرد پروژه‌های کلیدی استان به صورت ویژه دنبال خواهد شد.