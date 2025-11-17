پخش زنده
همایش بینالمللی ایرانشناسان با حضور بیش از ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور جهان، در شیراز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۵۰ ایرانشناس از کشورهای ایتالیا، یونان، عراق، تونس، لبنان، عمان، قطر، هند، پاکستان، چین، اندونزی، مالزی، روسیه، صربستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، سریلانکا، بلغارستان، ارمنستان و بنگلادش، امروز و فردا (دوشنبه و سهشنبه) در این رویداد علمی و فرهنگی به گفتوگو میپردازند.
این رویداد علمی از ۲۴ آبان در تهران آغاز شده و امروز و فردا ۲۶ و ۲۷ آبان در شیراز ادامه دارد.
رئیس مرکز حافظشناسی با بیان اینکه ایران تنها یک سرزمین جغرافیایی نیست؛ بلکه گهواره تمدنی است که فرهنگش مرزها را درنوردیده، گفت: این اجلاس بستری برای تعمیق گفتوگوی تمدنها، ارائه تصویری دقیق از ایران و وحدت اندیشهها در مسیری صلحآمیز و سازنده است.
سعید حسام پور افزود: انتخاب محور «حافظ و ایرانشناسی» در برگزاری دو روزه این همایش در شیراز هوشمندانه و نمادین است؛ چراکه حافظ شیرازی بهعنوان یکی از تابناکترین چهرههای فرهنگ ایران، قرنهاست از مرزهای ایران گذشته و به یکی از ستونهای ایرانشناسی در جهان تبدیل شده است.
دبیر علمی بخش شیراز اجلاس بینالمللی ایرانشناسان گفت: این گردهمایی، فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیتهای بینظیر تاریخی، گردشگری، فرهنگی و طبیعی استان فارس، بهعنوان مهد تمدن ایرانزمین، به جهانیان است.
صبح امروز و در نخستین برنامه شرکت کنندگان درخصوص حافظ شناسی و دیپلماسی علمی و ایران شناسی بحث و گفتوگو خواهند کرد.
عصر امروز هم ۵۰ ایرانشناس خارجی از محوطه جهانی تختجمشید بازدید می کنند و میزگرد تخصصی با محوریت «کوروش» با حضور استادان برجسته تاریخ در پرسپولیس برگزار میشود.
دومین نشست علمی و آیین پایانی این همایش هم فردا در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار می شود.