به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات گلف قهرمانی کشور دختران بالای ۱۸ سال با حضور ۵۵ شرکت‌کننده از ۱۵ استان به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی آیلند در تهران برگزار شد.

در این رقابت‌ها که ۵۵ ورزشکار از سراسر کشور حضور داشتند در بخش انفرادی الهام طالبی از خوزستان با ۹۳ ضربه در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد.

همچنین استان خوزستان در بخشی تیمی در جایگاه دوم این رقابت‌ها ایستاد.