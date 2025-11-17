

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گفت: با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برنج ۹۰ تن برنج وارداتی هندوستان با قیمت هر کیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان بین شهروندان توزیع شده است.

رحیم شهیدی پور افزود: مکان‌های عرضه برنج‌های وارداتی از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها به صورت مستمر برای شهروندان اطلاع رسانی می‌شود.





او ادامه داد: توزیع مکانی برنج‌های وارداتی بگونه‌ای است که همه شهروندان و مردم بخش‌های مختلف به راحتی به این برنج دسترسی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل نظارت روزانه و مستمر بازار را از ضرورت‌ها دانست و گفت: مردم در صورت مشاهده عرضه این برنج با قیمتی بالاتر از نرخ اعلام شده، مراتب را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند





شهیدی پور افزود: با متخلفانی که برنج‌های وارداتی را به قیمت بالاتر عرضه کنند بدون اغماض برخورد خواهد شد.