رئیس اداره منابع طبیعی بوکان گفت:با همکاری نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان و مردم طبیعت دوست روستای اختطار، یکی از سردسته‌های بزرگ قاچاقچیان چوب جنگلی زاگرس شخصی در محدوده شهرستان بوکان به دام افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛محمد امین پور افزود:نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان بوکان پس از کمین چند ساعته، یک نفر از سردسته‌های اصلی باند قاچاق چوب را حین حمل محموله چوب، شناسایی و پس از تعقیب چندساعته سرانجام در محدوده روستای اختطار توقیف کردند.

وی افزود: در این عملیات، خودروی یکی از سرکرده‌های اصلی باند قاچاق چوب شهرستان با هویت معلوم توقیف و به انبار اداره منابع طبیعی انتقال داده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی بوکان اظهار داشت: این باند طی سه سال گذشته، با قطع غیرقانونی درختان جنگلی رویشگاه‌های طبیعی گونه بید شهرستان‌های بوکان و سقز و درختان بلوط و گلابی وحشی و زالزالک شهرستان‌های سردشت و بانه خسارت جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منطقه وارد کرده بود. درختان جنگلی به غارت رفته این چهار شهرستان بصورت شبانه روز توسط این باند قاچاق به انیار‌های دپو چوب واقع در شهر میاندوآب منتقل و به فروش می‌رسید.

وی افزود: متأسفانه به دلیل فعالیت شبانه این گروه در نقاط صعب‌العبور و محدودیت نیروی انسانی، پیش از این موفق به دستگیری آنها نشده بودیم. اما این بار، هوشیاری و مشارکت مردم محلی روستای اختطار، مسیر را بر قاچاقچیان بست. در جریان این تعقیب خودروی نامبرده توقیف و نتیجه این همکاری، دستگیری یکی از اعضای اصلی باند و ضربه به شبکه آنان بود.

رئیس اداره منابع طبیعی با تقدیر از مشارکت مردم روستای اختطار تأکید کرد: این موفقیت نشان می‌دهد که مبارزه با جرایم زیست‌محیطی تنها با همکاری جامعه محقق می‌شود. از تمام شهروندان بوکانی می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان یا حمل چوب، بلافاصله از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ (یگان حفاظت منابع طبیعی) یا ۱۳۹ (مرکز فوریت‌های پلیسی) به ما گزارش دهند تا با سرعت وارد عمل شویم.

امین‌پور در پایان هشدار داد: با متخلفان منابع طبیعی با قاطعیت برخورد می‌شود و این اداره پیگیری حقوقی پرونده این باند را تا صدور حکم نهایی ادامه خواهد داد.