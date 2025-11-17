پخش زنده
به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی طرح کودک قصه گو با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در مدارس شهر گرمسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس اداره کتابخانههای عمومی گرمسار گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی و بریا افزایش میزان توجه کودکان به موضوع مطالعه و کتاب خوانی طرح کودک قصه گو در ۲۰ مدرسه ابتدایی شهرهای گرمسار و ایوانکی با حضور کتابداران مرکز کتاب خانههای عمومی گرمسار برگزار شد.
حسن نور محمدی گفت: در طرح کودک قصه گو ابتدا کودک قصههای نیمه کاره قصه گو را به صورت یک کتاب داستان و با نتیجه گیری و تغییر شخصیت و محتوای داستان را تغییر میدهد و در نهایت با ارائه یک کتاب دست ساز قصه را به پایان میرساند.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی گرمسار افزود: دراین طرح خود کودکان نویسنده یک قصه نیمه تمام میشوند.