مراسم گرامیداشت روز جهانی نوزاد نارس با رعایت پروتکلهای بهداشتی در بخش NICU بیمارستان بوعلی اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اولین بار ۱۷ نوامبر در سال ۲۰۱۱ به عنوان روز جهانی نوزاد نارس نامگذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی و هشدار به عموم مردم درباره نوزادان نارس است. شعار امسال این روز جهانی «شروع سالم، آیندهای امیدبخش برای نوزادان نارس» است.
نوزاد نارس به نوزادی گفته میشود که زودتر از ۳۷ هفتگی حاملگی متولد شده باشد. هرساله حدود ۱۵ میلیون نوزاد نارس در دنیا متولد میشوند یعنی تقریبا از هر ۱۰ تولد یک نوزاد نارس متولد میشود.
براساس آمار متاسفانه سالانه یک میلیون نوزاد نارس در جهان به دنبال عوارض ناشی از تولد زودهنگام و نارس بودن فوت میکنند. این درحالی است که شمار زیادی از نجات یافتگان نیز مدت زیادی از زندگی خود را با عوارض نارسی دست به گریبان هستند.