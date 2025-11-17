پخش زنده
مرحله نخست کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی در اصفهان، تا پایان سال جاری به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: با بهره برداری از این کارخانه در شهر اصفهان همه نخالهها به مکان مشخصی منتقل میشود.
مهدی بقایی با اعلام اینکه انتقال ریختهگران در اصفهان به مکان مناسب به سرانجام میرسد، افزود: اقدام بزرگی در حوزه تصفیهخانه به همت شهرداری اصفهان در حال اجراست که به همراه رینگ پساب، ما را به سردهانه مادیها با پساب تصفیه شده میرساند و سال گذشته در مادی برازنده این آزمایش اجرا و نتیجه خوبی حاصل شد.
وی ادامه داد:حدود هفت مترمکعب پساب در شهر تولید میشود که حدود ۳۵۰ تا ۶۰۰ لیتر بر ثانیه آن به تصفیهخانههای شهرداری میرسد و بقیه پساب تصفیهنشده در شمال شهر برای کشت استفاده میشود.
بقایی گفت: این اتفاق محصولات کشاورزی را دچار مشکل میکند و تنها دو متر مکعب از پساب میتواند شهر را به یک نقطه ثابت برساند، که تغذیه آبخوان هم در آن وجود دارد.
وی افزود: زبالهسوز پزشکی برای شهر اهمیت دارد و در صدد ایجاد کارخانه کود شهرداری هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد.