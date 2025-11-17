پخش زنده
امروز: -
وزش باد تا روز پنجشنبه در شهرهای آبادان و خرمشهر پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر هفته جاری جوی نسبتا پایدار را نشان میدهد. در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق و یا غبار صبحگاهی در برخی مناطق استان میباشد.
محمد سبزه زاری افزود: از فردا تا روز پنجشنبه وزش باد در نوار ساحلی و قسمتهای جنوبی و مرکزی استان متوسط پیش بینی میشود و شمال خلیج فارس نیز در این ایام نسبتا مواج است.
او ادامه داد: تا فردا روند افزایش دما و سپس از روز سه شنبه تا روز جمعه شاهد کاهش دما در استان خواهیم بود.