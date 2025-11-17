پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواخر هفته جاری وقوع مه یا مه رقیق، غبار صبحگاهی و کاهش دما در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری با بیان اینکه بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر هفته جاری جوی نسبتا پایدار را نشان میدهد، اظهار داشت: در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق و یا غبار صبحگاهی در برخی مناطق استان است.
وی افزود: همچنین از فردا تا روز پنجشنبه وزش باد در نوار ساحلی و قسمتهای جنوبی و مرکزی استان متوسط پیش بینی میشود و شمال خلیج فارس نیز در این ایام نسبتا مواج است.
سبزه زاری تصریح کرد: تا فردا روند افزایش دما و سپس از روز سه شنبه تا روز جمعه شاهد کاهش دما در استان خواهیم بود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: در شبانه روز گذشته بهبهان با دمای ۳۰.۸ و ایذه با دمای ۷.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۲۴.۸ و کمینه دمای ۱۴.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.