برداشت سالانه ۳ هزار تن به در لرستان
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: متوسط عملکرد به حدود ۱۵ تن در هکتار است که موجب شده تولید سالانه این محصول در استان به ۳ هزار تن برسد.
وی با اشاره به پراکنش جغرافیایی کشت این محصول تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت به در استان مربوط به شهرستان بروجرد با ۹۰ هکتار است و مابقی در شهرستانهای خرمآباد، دورود، سلسله، ازنا، چگنی و پلدختر پراکنده است.
بیرانوند گفت: میوه تولیدی به در استان عمدتاً به صورت فرآوری شده، نظیر مربا، مورد استفاده قرار میگیرد.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۴۵ باغدار و بهرهبردار در حوزه کشت و تولید به در استان لرستان فعال هستند.