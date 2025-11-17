به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدرضا بیرانوند با اشاره به سطح زیر کشت به در استان اظهار کرد: ۲۰۰ هکتار از باغات استان به کشت به اختصاص دارد.

وی با اشاره به پراکنش جغرافیایی کشت این محصول تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت به در استان مربوط به شهرستان بروجرد با ۹۰ هکتار است و مابقی در شهرستانهای خرم‌آباد، دورود، سلسله، ازنا، چگنی و پلدختر پراکنده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: متوسط عملکرد این محصول حدود ۱۵ تن در هکتار است که موجب شده تولید سالانه به در استان به حدود ۳ هزار تن برسد.