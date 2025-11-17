مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان از تجهیز بیمارستان ۲۲ بهمن این شهرستان به دستگاه پیشرفته و تمام اتوماتیک فیکو برای جراحی چشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر ندا ذوالفقاروند با اشاره به تجهیز بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان به دستگاه پیشرفته و تمام اتوماتیک فیکو برای جراحی چشم، گفت: این امر پس از ۱۰ سال انتظار، سرانجام با پیگیری‌های مداوم و مستمر محقق شد.

وی اظهار داشت: دستگاه فیکو از برند اُپتیکون یکی از مدرن‌ترین تجهیزات جراحی چشم در کشور محسوب می‌شود که به ارزش ۷۵ میلیارد ریال برای این مرکز درمانی تامین شد.

دکتر ذوالفقاروند با اشاره به اینکه این دستگاه به زودی توسط نمایندگان شرکت نصب و راه‌اندازی خواهد شد، افزود: این دستگاه برای انجام عمل جراحی آب مروارید و سایر جراحی‌های ظریف چشم به کار می‌رود. این جراحی به‌صورت کم‌تهاجمی و بدون نیاز به بخیه انجام می‌شود و تنها برشی سه‌میلی‌متری روی قرنیه ایجاد می‌شود و بی‌هوشی با استفاده از قطره بی‌حسی موضعی صورت می‌گیرد. این روش علاوه‌بر دقت بالا، موجب کاهش قابل توجه زمان عمل و کوتاه شدن دوره نقاهت بیماران می‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان با اشاره به مزایای متعدد این دستگاه تصریح کرد: با بهره‌گیری از این فناوری پیشرفته، بیماران چشم‌پزشکی، ضرورتی برای مراجعه به مراکز درمانی استان یا صرف هزینه‌های بالا در کلان‌شهر‌ها نخواهند داشت.

وی با تأکید بر رویکرد توسعه محور شبکه بهداشت و درمان گفت: تلاش برای تجهیز بیمارستان به دستگاه‌های مدرن و رفع نواقص زیرساختی یکی از اولویت‌های اصلی این شبکه است و با حمایت مسئولان، روند نوسازی و ارتقای تجهیزات در بخش‌های مختلف ادامه دارد.