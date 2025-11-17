رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت:واگن‌ها پس از پیمایش حدود یک میلیون کیلومتر باید به کارخانه برای تعمیرات اساسی (اورهال) اعزام شوند و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد واگن‌های خط ۵ به مرحله تعمیرات اساسی رسیده‌اند.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارش، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به وضع خط پنج متروی تهران گفت: خط پنج مترو تهران خاص است. خاص بودنش از این جهت است که یکی از قدیمی‌ترین خطوط مترو در پایتخت محسوب می‌شود و مسیر آن بر خلاف خطوط داخل شهری که بتنی اسلب ترک است، بالاستی است و بجای بتن، قلوه سنگ‌های خرد شده در زیر تراورس‌ها قرار دارد.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود: بالاست و ریل‌های این خط به دلیل گذر زمان، سنگینی تجهیزات و ناوگان، و حجم بالای تردد، دچار فرسودگی می‌شوند. همان‌طور که هر وسیله‌ای، از موتورسیکلت گرفته تا هواپیما، نیازمند نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه است تا در حین خدمت دچار مشکل نشود، خط پنج مترو نیز از این قاعده مستثنا نیست.

تشکری هاشمی با اشاره به ضرورت بازدید‌های مستمر تأکید کرد: با توجه به اینکه این شبکه از برق بالاسری برخوردار است، باید این بخش مرتب بازدید شود. قطعات فرسوده باید تعویض شوند. علاوه بر این، در اثر کارکرد و ماهیت بالاست بودن مسیر، در معرض خرد شدن قلوه‌سنگ‌های زیر ریل قرار دارد و باید اصلاح مسیر بالاست به‌طور نوبه‌ای انجام گیرد.

وی در ادامه با اشاره به وضع ناوگان گفت: واگن‌ها نیز پس از پیمایش حدود یک میلیون کیلومتر باید حتماً به کارخانه برای تعمیرات اساسی (اورهال) اعزام شوند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد واگن‌های این خط به مرحله تعمیرات اساسی رسیده‌اند. ممکن است فعلاً در حین کار دچار حادثه نشوند، اما اگر تعمیرات انجام نشود، مستعد بروز حوادث جدی خواهند بود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی از ایرادات مربوط به تریم داخلی و مسائل رفاهی مسافر است گفت: در بخش‌هایی مانند مبلمان داخلی، بدنه و ظاهر واگن‌ها نیز باید بازسازی صورت گیرد، چراکه این موارد به رفاه و احساس رضایت مسافران مرتبط است. از سوی دیگر، موضوعات زیربنایی خط نیز نیاز به رسیدگی جدی دارد.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات خط پنج این است که بخشی از مسیر آن در محدوده خارج از تهران قرار دارد. طبق قانون، شهرداری تهران فقط مجاز است در محدوده حوزه استحفاظی خود هزینه کند. این موضوع سال‌هاست بلاتکلیف مانده و باید میان استانداری البرز، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تعیین تکلیف شود. هزینه‌های نگهداشت، تعمیرات و حتی نوسازی و توسعه این مسیر باید تعیین تکلیف شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در خط پنج افزود: انتظار است که دولت نسبت به بازنگری اساسی در مسائل این خط و سایر خطوط حومه‌ای مترو تهران اقدام کند. خطوط درون‌شهری نیز مشکلات مشابه دارند، اما شدت آنها به‌اندازه خط پنج نیست. امیدوارم با تخصیص منابع و هماهنگی بین‌بخشی، شاهد بهبود وضعیت این خط باشیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که حضور شهردار تهران در هیئت دولت چه مزایایی برای شهر داشته است، گفت: فلسفه حضور شهردار در هیئت دولت احتمالاً ایجاد هماهنگی حداکثری میان وزارتخانه‌ها و شهرداری است تا از این هم‌افزایی، کیفیت حل مسائل تهران بهبود پیدا کند. اما در حوزه حمل‌ونقل عمومی، سهم دولت در توسعه مترو و اتوبوس بسیار اندک بوده است. حتی در دوره‌هایی که شهردار عضو هیئت دولت نبود، شرایط بهتری داشتیم.

او یادآور شد: در طول این سال‌ها هنوز از فاینانس خطوط جدید، یارانه بلیت مترو و اتوبوس، و کمک بلاعوض برای خرید ناوگان تا حد زیادی محروم مانده‌ایم. بنابراین، حضور شهردار در هیئت وزیران تحول بزرگی ایجاد نکرده است.

تشکری هاشمی تصریح کرد: اگر این حضور به استفاده از ظرفیت‌های بیشتر دولت و تسهیل در مسائل شهری منجر نشود، می‌توان گفت تفاوت چندانی میان بودن یا نبودن شهردار در هیئت دولت نخواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره علت هماهنگ نبودن شهرداری و دولت در موضوعات بدیهی گفت: من سخنگوی شهردار نیستم. آقای شهردار باید توضیح دهند برای حل مسائل چه اقداماتی انجام داده‌اند. همچنان موضوع حریم تهران مسئله‌ای جدی است. بحث توسعه زیرساخت‌ها، خطوط ریلی حومه‌ای مانند خط پرند، خط کرج و هشتگرد، و در آینده اسلامشهر، نیازمند تصمیمات اجرایی و عملیاتی جدی در دولت است.