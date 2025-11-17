به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، به‌همت سازمان نهضت سواد آموزی کشور ۲هزار جلد کتاب و ۶هزار جلد دفتر به اداره فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان البرز اهداء شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مدیر کل زندان‌های استان البرز گفت: برای توسعه همکاری با نهاد‌های آموزشی و ارتقای برنامه‌های فرهنگی و سطح سواد و آگاهی علمی زندانیان، تعداد ۲هزار جلد کتاب با موضوعات متنوع از جمله آموزشی، دینی، روان‌شناسی، داستانی و مهارت‌های زندگی، به همراه ۶ هزار جلد توسط سازمان نهضت سوادآموزی کشور به اداره فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان البرز اهدا شد.

فتحی با قدردانی از اقدام و حمایت‌های مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی کشور، افزود: گسترش کتابخانه‌ها، فراهم کردن امکانات و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و همچنین مهارت آموزی برای زندانیان، نقش مؤثری در فرآیند اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه دارد.

اداره فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان البرز در زندان‌ها طرح‌های فرهنگی متنوع از جمله کلاس‌های سوادآموزی، مسابقات کتاب‌خوانی و کارگاه‌های مهارت زندگی، برای ارتقای سطح فرهنگی و علمی زندانیان اجرا می کند.