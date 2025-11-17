مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان گفت: با حفر و تجهیز چاه جدید، ۳۷ خانوار روستای خنداب بخش ضیاء آباد از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ کمال اسماعیل زادگان افزود: این حفر چاه در پی کمبود آب آشامیدنی، نوبت بندی و ارسال آب مورد نیاز مردم با تانکر سیار در این روستا انجام شد.

وی هزینه اجرای این پروژه را ۵ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این طرح شامل حفاری چاه دهانه گشاد به همراه گالری، اجرای خط انتقال، کابل گذاری و تجهیز چاه (از محل اعتبارات عمرانی شرکت) در کمتر از دو ماه به سرانجام رسید.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان خاطر نشان کرد: نیاز است همه مشترکان الگوی مصرف را رعایت کنند تا پایداری شبکه توزیع آب حفظ شود.