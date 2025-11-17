طرح «محله من» به منظور افزایش مشارکت مردمی در امور محلی در برخی محلات شهر زاهدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: این طرح با محوریت مسائل زیست‌محیطی و با رویکرد تقویت حس تعلق شهروندان به محله و تشویق آنان به مشارکت فعال در بهبود شرایط محیطی و اجتماعی اجرا می‌شود.

الهام آبتین افزود: در چارچوب این طرح، برنامه‌هایی همچون پاکسازی محیط محله، ارتقای فضای سبز، آموزش تفکیک پسماند از مبدأ، زیباسازی محیط شهری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بیان کرد: اجرای آزمایشی این طرح می‌تواند الگویی موفق برای هم‌افزایی میان مدیریت شهری و شهروندان در ارتقای زیست شهری و بهبود کیفیت زندگی به خصوص در مورد مسائل محیط زیستی باشد.