

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زهرا جعفری ندوشن از برنامه‌ریزی این اداره برای ارتقای کیفیت خدمات رستوران‌ها در سطح استان خبر داد و گفت: اداره کل استاندارد یزد در راستای تحقق این هدف، همکاری لازم را با اتحادیه صنف چلوکباب و هتلداران به عمل خواهد آورد.

جعفری در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل استاندارد و اتحادیه رستوران‌داران و هتلداران یزد اظهار کرد: ارائه خدمات اقامتی و غذایی مناسب، حق شهروندان است و ما با ارائه نظرات کارشناسی و تدوین شاخص‌های کیفی مطابق استاندارد‌های ملی، به دنبال ساماندهی و ارتقای سطح خدمات رستوران‌ها هستیم.

وی با اشاره به اهمیت بهداشت، ایمنی و کیفیت مواد غذایی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان استاندارد و نمایندگان اتحادیه، تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌ها در دستور کار مشترک طرفین قرار گرفته است.

در این مراسم، محمدعلی قهوه‌چی‌الحسینی، رئیس اتحادیه صنف چلوکباب و هتلداران یزد نیز گفت: اتحادیه همواره در تلاش بوده ضمن حفظ اصالت غذا‌های سنتی یزد، با بهره‌گیری از دانش روز و همکاری دستگاه‌های تخصصی، سطح ایمنی و رضایت مشتریان را ارتقا دهد. امضای این تفاهم‌نامه گامی مؤثر برای اعتمادسازی، سلامت غذایی و توسعه برند غذایی یزد است.

گفتنی است مسئولان اداره استاندارد و اتحادیه مذکور معتقدند مبادله این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی برای سایر اصناف خدماتی استان باشد و زمینه‌ساز ارتقای خدمات شهری و افزایش رضایت شهروندان و گردشگران شود.