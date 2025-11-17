پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از امحای ۲۰ تن مواد مخدر در تهران و کاهش معتادان متجاهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در مراسم امحای ۲۰ تن انواع موادمخدر غیرقابل استحصال با اشاره به تأکیدات فرمانده کل فراجا در نخستین همایش مبارزه با مواد مخدر گفت: حضرتعالی فرموده بودید که مردم از این پس پلیس را در دو حوزه ارزیابی کنند؛ نخست وضعیت معتادان متجاهر و دوم نحوه برخورد با توزیعکنندگان مواد مخدر. به استحضار میرسانیم از همان روز این موضوع نصبالعین ما قرار گرفت و لحظهای از اجرای این فرمایش غفلت نشده است.
محمدیان افزود: روزی که کار را آغاز کردیم، بیش از ۲۱ هزار معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۶ حضور داشتند و چندین هزار نفر نیز در سطح شهر رها بودند. محلات آلودهای وجود داشت که سالها ورود به آنها دشوار بود؛ بهعنوان نمونه، چند سال قبل طی عملیاتی از ساعت ۵ تا ۱۰ صبح، بیش از پنج هزار معتاد جمعآوری شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: امروز پس از اجرای مستمر طرحها، تعداد معتادان متجاهر حاضر در مراکز کمتر از ۱۱ هزار نفر است و در یک شبانهروز بیش از ۱۵۰ نفر در سطح شهر جمعآوری نمیشوند؛ آن هم در حالی که بخش زیادی از این افراد در غربالگری تست منفی یا هویت مشخص دارند.
وی با اشاره به پاکسازی نقاط آلوده پایتخت گفت: دره فرحزاد که زمانی ورود به آن دشوار بود، امروز به پارکی برای مردم تبدیل شده است. مناطق آلوده جنوبشرق تهران نیز که ساکنان انقلابی و قدیمی شهر از وضعیت آن گلایه داشتند، اکنون بهطور کامل پاکسازی شده است. خانههای «پلاک قرمز» نیز شناسایی و با قطع انشعابات و مسدودسازی کامل، امکان فعالیت دوباره از آنها گرفته شد. تاکنون پنج واحد از این املاک به دلیل بازگشت فعالیتهای مجرمانه مصادره شده است.
وی اعلام کرد: امروز بیش از ۲۰ تن انواع موادمخدر در تهران امحا میشود.