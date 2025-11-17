به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: عملیات پروژه توسعه و گسترش شبکه فیبر نوری مخابرات در مناطق مهرشهر و کیانشهر اهواز با هدف افزایش ظرفیت شبکه و فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی شهروندان از خدمات پرسرعت و باکیفیت نوین ارتباطی اجرایی شد.

وی افزود: در این پروژه، عملیات حفاری با دستگاه ترینچ، میکروداکت‌گذاری، پرکاری مسیر و اجرای نوار اخطار ویژه فیبر نوری با هدف ایجاد بستر مطمئن و استاندارد برای توسعه شبکه فیبرنوری در حال انجام است که این اقدامات زیر ساختی، زمینه ساز اتصال منازل و کسب وکار‌های این مناطق به شبکه فیبر نوری (FTTH) خواهد بود.

فلاح زاده اظهار داشت: با بهره‌برداری از این طرح، ساکنان مناطق مهرشهر و کیانشهر از خدمات مخابراتی مبتنی بر فیبر نوری برخوردار می‌شوند، خدماتی که شامل اینترنت پرسرعت برای مصارف خانگی، آموزشی و تجاری، پایداری و کیفیت بالاتر ارتباطات، امکان ارائه سرویس‌های نوین مانند: خدمات ابری و اینترنت اشیاء، همچنین بهبود خدمات برای کسب‌وکار‌ها در انتقال داده‌های با حجم بالا و سامانه‌های هوشمند است، کاهش قطعی‌ها و اختلالات به دلیل مقاومت بالای فیبر نوری در برابر نویز و شرایط محیطی نیز از دیگر مزایای مهم این طرح است.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان می‌گوید: این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای سطح خدمات مخابراتی در این مناطق در حال اجراست که پس از تکمیل، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی شهروندان و توسعه دیجیتال شهری ایفا خواهد کرد.