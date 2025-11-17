شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد:همزمان با هفته شهید یمن و در آستانه سالگرد گرامیداشت شهدای یمن، گرافیک محیطی تصاویر شهدای برجسته یمنی در ایستگاه مترو جهاد تهران نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اقدام بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان فعالان یمنی داشت. شخصیت‌هایی مانند محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، از این حرکت به‌عنوان نمادی از «همبستگی ملت‌های ایران و یمن» یاد کردند.

رسانه‌های یمنی این نمایش را تجلیل از فداکاری‌های مردم یمن و بیانگر پیوندهای فرهنگی و برادرانه دو ملت توصیف کردند.